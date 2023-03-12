Это встреча в рамках 17 тура украинской Премьер-лиги. Команда Луческу отстает от днепрян на 6 очков и стремится к реваншу за разгромное поражение 0:3, случившееся в первом круге. Матч, как и онлайн-трансляция СК Днепр-1 – Динамо на "Футбол 24", стартует в 13:00. Киевляне сенсационно проиграли Игнульцу первый поединок в УПЛ после возобновления сезона, а команда Кучера упустила победу над Александрией. Где смотреть матч СК Днепр-1 – Динамо? Игру транслируют канал 2+2 и ютуб FootballHub.

СК Днепр-1 – Динамо: анонс и прогноз на матч УПЛ

У Динамо после фиаско в предыдущем туре с первых минут вместо Дубинчака, Шепелева и Волошина выходят Вивчаренко, Лонвейк и Бенито. Показательны изменения и в стартовом составе СК Днепр-1. Лишь второй раз в сезоне 29-летний Макс Валеф не стал основным вратарем команды Кучера. Вместо него сыграет абсолютный дебютант УПЛ, 21-летний Владислав Рыбак. Также отмечаем перевод Амаша на скамейку запасных. Сарапия из-за дисквалификации заменил Адамюк, который только-только восстановился от повреждения. В середине поля вместо Рубчинского днепряне выпускают Пеглоу. В общей сложности 4 изменения после ничьей с Александрией.