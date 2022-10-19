Статистический портал Belgian Football Stats проанализировал выступления первой десятки европейских футбольных лиг. Учитывались последние 10 матчей во всех турнирах.

Матчи СК Днепр-1 и Ворсклы прерваны из-за воздушной тревоги

Лидером стал Наполи с 10 победами, вторым идет Генк, третьим – Арсенал, четвертым – Реал, а замыкает пятерку СК Днепр-1, набравший 25 из 30 возможных очков. Столько пунктов еще имеет Унион Сент-Жилуаз и Реал Сосьедад. С 24 пунктами в активе залетели в десятку Ренн, Бенфика, ПСЖ и Аталанта.

Стоит отметить, что принимались во внимание поединки, сыгранные до 18 октября. Соответственно, встреча СК Днепр-1 и Ингульца не учитывалась.

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