Коммерческий директор "спортклубовцев" Вячеслав Фридман объяснил свои предыдущие слова, которые наделали немало шума в информпространстве.

Один из функционеров СК Днепр-1 Евгений Селезнев и Александр Алиев / СК Днепр-1

"Мы не собираемся делать радикальных заявлений. Предполагая печальный финал, я говорил о худшем варианте, но это не значит, что мы ничего не делаем. Сейчас ведутся переговоры с двумя потенциальными инвесторами.

"Есть ли смысл биться в агонии?": в СК Днепр-1 сделали заявление о судьбе клуба

Домашней ареной на еврокубки заявлен стадион в словацком Кошице. Сбор команды в Днепре запланирован на 6-7 июля, тренеры планируют учебно-тренировочную программу. Далее команда должна переехать в Ужгород. Ситуация сложная, но мы надеемся на оптимистическую развязку", – сказал Фридман в комментарии "ТаТоТаке".

Напомним, ранее главный тренер Юрий Максимов опроверг слухи о переходе в Черноморец, заявился, что остается наставником днепрян.

СК Днепр-1 на выходе – известно, кто может заменить команду Максимова в УПЛ