Ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский рассказал о предстоящих трансферах СК Днепр-1, которые могут состояться уже этой зимой.

Клуб достиг договоренности по переходу защитника Сергея Чоботенко, сообщает ТаТоТаке. Пока неизвестно, состоится ли трансфер этой зимой или летом 2022 года, когда завершится его контракт с Мариуполем.

СК Днепр-1 ведет переговоры с экс-форвардом Реала

Также СК Днепр-1 близок к подписанию испанского нападающего Марка Гуаля, недавно ставшего свободным агентом после ухода из Алькоркона. Форвард за свою карьеру успел поиграть за дубли Эспаньола, Севильи и Реала.

Добавим, что днепряне занимают третье место в УПЛ, имея в активе 40 очков.

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