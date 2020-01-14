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СК Днепр-1 близок к подписанию экс-игрока Львова Лукаса Тейлора

14 января 13:45 413 Читати українською
СК Днепр-1 близок к подписанию экс-игрока Львова Лукаса Тейлора
Лукас Тейлор / фото из открытых источников

Клуб из Днепра пополнит свои ряды легионером, который уже имеет опыт выступлений в УПЛ.

Переговоры между СК Днепр-1, португальским Эшторилом и самим футболистом находятся на финальной стадии, информирует fcdnipro.com.

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Напомним, 24-летний бразилец выступал за Львов в сезоне 2018/19 – в его активе 3 гола в 16 матчах. В прошлом году появлялись слухи, что игроком интересуется киевское Динамо.

Отметим, что в текущем сезоне Лукас Тейлор не сыграл ни одного матча за Эшторил во втором по рангу дивизионе чемпионата Португалии.

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