"СК Днепр-1 берет все, что плохо лежит", – Федорчук оценил трансферную политику днепрян

Известный украинский тренер Олег Федорчук прокомментировал трансферы СК Днепр-1 зимой текущего года.

"Усиление СК Днепр-1? Они сейчас берут все, что плохо лежит. Новички днепрян не сильнее тех, кто уже в команде.

Я даже в Динамо так не хотел, – новичок СК Днепр-1 поделился эмоциями от перехода в команду Михайленко

Такая селекция СК Днепр-1 означает, что этот клуб прекратил думать о текущем сезоне. Штаб во главе с Михайленко имел возможность усилить состав еще на финише успешного сезона в Первой лиге – где-то за полгода до старта в УПЛ", – отметил Федорчук в интервью Footboom.

Напомним, что СК Днепр-1 совершил аж 6 трансферов этой зимы, приобретя Лукаса Тейлора, Ди Франко, Хобленко, Сватка, Цурикова и Адамюк.

СК Дніпро-1: чому шалений трансферний темп Михайленка становить загрозу навіть для Шахтаря та Динамо