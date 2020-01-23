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"СК Днепр-1 берет все, что плохо лежит", – Федорчук оценил трансферную политику днепрян

19:11 224 Читати українською
"СК Днепр-1 берет все, что плохо лежит", – Федорчук оценил трансферную политику днепрян
Игроки СК Днепр-1 / фото: СК Днепр-1

Известный украинский тренер Олег Федорчук прокомментировал трансферы СК Днепр-1 зимой текущего года.

"Усиление СК Днепр-1? Они сейчас берут все, что плохо лежит. Новички днепрян не сильнее тех, кто уже в команде.

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Такая селекция СК Днепр-1 означает, что этот клуб прекратил думать о текущем сезоне. Штаб во главе с Михайленко имел возможность усилить состав еще на финише успешного сезона в Первой лиге – где-то за полгода до старта в УПЛ", – отметил Федорчук в интервью Footboom.

Напомним, что СК Днепр-1 совершил аж 6 трансферов этой зимы, приобретя Лукаса Тейлора, Ди Франко, Хобленко, Сватка, Цурикова и Адамюк.

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