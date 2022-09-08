СК Днепр-1 – АЗ: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Лиги конференций
20:48 - Читати українською
СК Днепр-1 в рамках дебютного матча в Лиге конференций сыграет с АЗ Алкмааром. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 1-го тура группового этапа Лиги конференций УЕФА между СК Днепром-1 и АЗ Алкмааром пройдёт в Словакии на "Кошицкой футболовой арене". Старт дебютной для "спортклубовцев" игры в этом турнире – в 22:00. Видеотрансляция пройдёт на MEGOGO.
СК Днепр-1 – АЗ: наставник нидерландцев спрогнозировал, кто и почему победит
Стартовые составы
СК Днепр-1:
АЗ:
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter