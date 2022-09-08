СК Днепр-1 – яркий пример того, какой изменчивой бывает жизнь. Всего две недели назад болельщики и эксперты критиковали "спортклубовцев" за бесславный вылет из квалификации Лиги Европы. "Желто-черные" дважды проиграли кипрскому АЕКу, у которого из добродетелей были только хорошие вингеры и стандарты (2:3, 0:3). Александра Кучера называли "хорошим парнем", а не тренером, а Евгения Красникова громили за подписание голкипера Валефа – он не совершил ни одного сейва в ЛЕ. Даже Довбыку досталось за отсутствие голов.

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Претензии в принципе были по делу, но все коренным образом изменилось с началом УПЛ. Уже в первом поединке СК Днепр-1 не просто победил Динамо в Киеве, а устроил разгром (0:3). Самое интересное, избиение "бело-синих" прошло не благодаря контригре – днепровцы открыли счет со стандарта, а затем раскатали гранда в позиционных атаках, "переехав" суперзвезд даже по успешности единоборств (долгие годы это был сильнейший аспект игры Динамо).

Легкая и эффектная победа над Вересом закрепила положительное впечатление. Теперь все восхваляют Александра Кучера за яркий и быстрый футбол, а Евгений Красников снова на коне – он вытащил из Боавишты левого вингера Хамаша (говорят, что он стоил миллион евро), а тот оформил гол+пас в дебютной игре. Сразу все упомянули о системном подходе к работе в СК Днепр-1. Из гадкого утенка команда и клуб в мгновение ока превратились в прекрасного лебедя.

Впрочем, следует не терять голову. Мы пока не знаем реальную силу СК Днепра-1. Первые два тура УПЛ смогли замаскировать игровые проблемы, заметные с АЕК Ларнакой – "желто-черные" часто проигрывали подбор, допускали значительное количество позиционных ошибок и не очень эффективно распоряжались пространством на чужой половине. Кроме того, было слишком много единоборств, как для матча с киприотами,что провоцировало хаос.

В матчах с деморализованным Динамо и слабеньким Вересом этих недостатков не было заметно, да и в ответном матче с АЕКом часть недостатков исправили. СК Днепр-1 действительно прогрессирует – впрочем, это не значит, что в матче против АЗ проблемы не вернутся и не будут больше. Команда Александра Кучера находится только в начале своего развития, а кроме того ей не хватает нескольких хороших игроков. Именно поэтому не стоит переоценивать мощь "спортклубовцев". Сегодня будет очень тяжело.

Соперник у днепровцев очень неприятный. АЗ прошел по квалификации Лиги конференций, словно торнадо, одержав пять побед в шести матчах с суммарным счетом 18:2. Правда, в соперниках были только Тузла Юнайтед, Данди Юнайтед и Жил Висенте, но СК Днепр-1 не сильно отличается по уровню – давайте не забывать, что в Лигу конференций "желто-черных" сбросила команда с Кипра.

В чемпионате АЗ также выглядит солидно, выиграв четыре игры из пяти, забив 14 голов и 5 пропустив. Прямо сейчас алкмаарцы идут на третьей позиции, уступая Аяксу и Фейенорду всего на два очка. Правда, с топами Эредивизи "сырные фермеры" еще не встречались, но крепкую роттердамскую Спарту они победили, а с Неймегеном была ничья.

На групповом этапе Лиги конференций только 4-5 клубов гарантированно способны одолеть команду Янсена Паскаля. Впрочем, готовиться к выносу в одни ворота днепровцам не стоит – несмотря на мощь алкмаарцев, с ними можно играть. В таблице голеадоров и ассистентов чемпионата Нидерландов футболисты АЗ не входят даже в топ-15, да и соперников уровня СК Днепра-1 у "сырных" фермеров пока было мало.

Кадровая ситуация

СК Днепр-1 до сих пор не может рассчитывать на травмированного Лучкевича. Кроме того, повреждение получил правый фулбек Пурита. Других проблем с составом у Александра Кучера нет. С большой вероятностью, он выпустит тот же состав, что и на матч с Вересом, ведь футболистов в первой команде в принципе немного.

Проблемы АЗ выглядят более серьезно, ведь у них выпали очень мощные исполнители. В лазарете находятся центрхав Базур и форвард Карлссон. Кроме того, есть вопросы о готовности центрбека Вансхойдена – таким образом, алкммарцы потеряли трех из четырех самых дорогих своих игроков. На Transfermarkt они стоят больше, чем весь состав СК Днепра-1 (27 млн ​​евро против 23).

Ориентировочные составы на матч СК Днепр-1 – АЗ

СК Днепр-1: Валеф – Адамюк, Сарапий, Сваток, Бусанелло – Бабенко, Пихаленок – Назаренко, Громов, Амаш – Довбык

АЗ: Верхлюст – Хацидиакос, Деккер, Беукема, Керкез – Класси, Рейндерс – Эвьен, де Вит, Лахдо – Павлидис

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Очевидно, что АЗ – фаворит как по статусу, так и по уровню игры. Алкмаар в начале сезона грыз середняков, как барбарис, а у СК Днепра-1 даже футболистов на скамейке едва хватает. Впрочем, если подопечные Александра Кучера смогли разгромить Динамо, прибив киевлян позиционными атаками, то и с нидерландцами вполне можно зацепиться за успешный результат.

Букмекеры в это не верят, как и большинство экспертов, однако в начале сезона о командах мало что знают. Это в октябре становится очевидным весь расклад, а пока возможны сюрпризы. Если СК Днепр-1 сможет надежно сыграть в обороне, то из Нидерландов можно будет привезти даже ничью.

На фоне Динамо "желто-черные" отзащищались прилично, поэтому мы рискнем поставить на "мировую" с АЗ. Вряд ли обойдется без пропущенных голов, но и забить днепровцы способны. Когда, как не сейчас, ставить на успех наших клубов?

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