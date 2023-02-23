Неделю назад подопечные Александра Кучера не смогли зацепиться хотя бы за ничью, минимально уступив. Следовательно, сегодня нужно было побеждать, но АЕК сумел спокойно удержать ничью и вышел в следующий раунд.

СК Днепр-1 вылетел из Лиги конференций – АЕК продолжил украинское "проклятие Кипра"

В конце концов, СК Днепр-1 может гордиться тем, что наконец-то прервал серию поражений против этой команды. В нынешнем сезоне эти соперники провели четыре поединка, три из которых выиграл АЕК.