Вылет СК Днепр-1 из еврокубков в видеообзоре матча против АЕК Ларнака
23 февраля 22:29 - Читати українською
СК Днепр-1 принимал АЕК в ответном матче раунда плей-офф Лиги конференций 2022/23. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов игры на "Футбол 24".
Неделю назад подопечные Александра Кучера не смогли зацепиться хотя бы за ничью, минимально уступив. Следовательно, сегодня нужно было побеждать, но АЕК сумел спокойно удержать ничью и вышел в следующий раунд.
СК Днепр-1 вылетел из Лиги конференций – АЕК продолжил украинское "проклятие Кипра"
В конце концов, СК Днепр-1 может гордиться тем, что наконец-то прервал серию поражений против этой команды. В нынешнем сезоне эти соперники провели четыре поединка, три из которых выиграл АЕК.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter