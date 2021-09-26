СК Днепр-1 – Заря

По своему статусу эта встреча является центральной в 9-м туре, хотя к ней команды могли подойти и в лучших условиях. СК Днепр-1 и Заря имеют амбиции на бронзовые медали и вообще претендуют на статус третьей силы, однако прямо сейчас "спортклубовцы" идут на шестой строчке, а луганчане – на седьмой. Правда, в случае победы днепровцы могут выйти на третье место, да и по статистике они соответствуют заявленным целям – команда по ожидаемым голам уступает Шахтеру всего на 0,4 xG и имеет даже лучшую оборону (5,1 ожидаемых пропущенных против 5,2 у "горняков"). По ожидаемым очкам "желто-чёрные" проигрывают те же 0,4 пункта.

Впрочем, значительная часть этих цифр была набита в матчах против разобранных соперников вроде летнего Черноморца, а вот с сильными оппонентами СК Днепр-1 не впечатляет. Подопечные Игора Йовичевича расписали ничью с Ворсклой, проиграла Десне и уступила Шахтеру – во всех случаях они пропускали по два мяча. Заря, при всех нюансах, сильная, поэтому сегодня будет трудно. Тем более, что после кубковой победы над ВПК-Агро у "желто-чёрных" получили повреждения Когут и Логинов.

Заря во время кубкового мидуика отдыхала, готовясь конкретно под СК и под выезд против Ромы. Поражение от Будё-Глимта больно ударило по самолюбию луганчан, поэтому неделю назад они отыгрались на Черноморце, уничтожив одесситов со счетом 3:0 – конечно, эти результаты не равноценны, но для днепровцев эта особенность ничего не значит. В рамках УПЛ подопечных Виктора Скрипника штормит от нестабильности, однако в последних пяти матчах они поражений не знали (в отличии от днепровцев), выиграв три встречи довольно заслуженно. В частности, они победили Ворсклу.

У Зари довольно простой футбол с длинными забросами и позиционными проблемами, а об обороне и говорить не приходится. Впрочем, атака и интенсивность прессинга во внутренних соревнованиях луганчан значат очень много. Они могут пропустить от Мариуполя трижды и все равно победить – и вот так СК Днепр-1 пока не умеет.

Кадровая ситуация

Травмированные: Когут, Логинов (под вопросом), Назаренко – Шевченко, Жунинью

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч СК Днепр-1 – Заря

СК Днепр-1: Кожукару – Кравченко, Сваток, Монте, Дубинчак – Игнатенко, Джурасек – Гуцуляк, Пихалёнок, Чуже – Довбик

Заря: Мацапура – Фаворов, Вернидуб, Имереков, Хомченовский – Назарина – Кочергин, Булеца, Кабаев – Гладкий, Сайядманеш

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Трудно делать какие-то прогнозы. СК Днепр-1 стабилен, но команда выглядит довольно неоднозначно в матчах против претендентов на еврокубки – и даже против Вереса неделю назад возникли определённые проблемы. Кроме того, существуют вопросы волевых качеств этого коллектива, хотя в тактическом плане он кажется более гибким и организованным, чем Заря. Луганчане, в свою очередь, имеют лучший прессинг, более высокую динамику игры и огромное количество моментов – в еврокубках этого мало, но в рамках УПЛ это до сих пор приносит результат.

У обоих коллективов есть проблемы с обороной, поэтому можно ожидать гола в обе стороны. В целом же, команды более-менее равны, поэтому есть смысл поставить на результативную ничью.

Десна – Металлист 1925

Десна вызывает наибольшую тревогу болельщиков в текущем сезоне. В Чернигове серьёзные проблемы с выплатой зарплат – об этом уже прямо говорят юристы, угрожающие уходом футболистов из клуба уже зимой. Пока же игроки и тренерский штаб добросовестно выполняют свои обязательства, держась всего в двух зачётных баллах от третьей позиции, однако нестабильность клуба не могла не сказаться на результатах. Северяне нестабильны и на поле – после четырёх подряд побед на старте сезона они получили 0:4 от Динамо и Вереса, чтобы расписать ничью с Ворсклой (2:2) при прекрасном футболе и переиграть Рух благодаря голу на 90-й минуте.

Подопечные Александра Рябоконя классно выглядят в атакующей работе, однако защита явно собрана на скорую руку. Что и говорить, когда там регулярно появляется атакующий хав Картушов. Отсюда и огромные качели в матчах Десны. Именно поэтому шансы против неё имеет не только Металлист 1925, но и любой другой коллектив – например, перволиговый Металлист, который выбил черниговцев из Кубка, забив дважды.

Может ли так команда Валерия Кривенцова? Если смотреть исключительно на футбол, то вполне. Харьковчане пытаются вести игру через контроль мяча, продвигая его в штрафной через грамотную работу в пас, а не через традиционные забросы под рывки вингеров. Даже в поединках против грандов "желто-синие" не отказывались от собственного стиля – и получалось очень симпатично. Металлист 1925 гонял Колос и СК Днепр-1 так, что тренеры соперников признали несправедливость своих побед, а посреди недели в Кубке удалось переиграть Эпицентр.

Последний результат пришёл очень вовремя, ведь в УПЛ новичку трудно. Коллектив демонстрирует хороший футбол в большинстве матчей, однако в предыдущих пяти турах он не выиграл ни разу, потерпев четыре поражения – и если фиаско с грандами и СК Днепр-1 произошли при симпатичной игре, то 0:2 от Ворсклы и сухая ничья со Львовом оказались безапелляционными. В элите дебютанту не хватает стабильности в обороне и ресурсов для перелома хода встречи.

Впрочем, сегодня харьковчане должны находить в себе какие-то силы. От зоны прямого вылета их отделяют всего три очка, а к плей-офф за выживание дистанция ещё меньше. Возвращаться в Первую лигу "желто-синие" точно не желают.

Кадровая ситуация

Травмированные: Пономарь, Дмитренко (оба – Металлист 1925)

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Десна – Металлист 1925

Десна: Мисак – Сафронов, Цимбалюк, Селин, Картушов – Домбровский, Завийский – Калитвинцев, Тотовицкий, Болбат – Безбородко

Металлист 1925: Сидоренко – Ермаков, Шершень, Ткачук, Западня – Габелок – Савин, Голодюк, Крыськив, Фабинью – Марлисон

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Делать прогнозы на Десну непросто. По уровню своего футбола и кадровому потенциалу черниговцы претендуют на бронзовые медали (и это при игре без зарплаты), однако они на ровном месте способны пропустить четыре гола от Вереса за тайм. С Рухом тоже было непросто, а из Кубка северяне вообще вылетели. Впрочем, Металлист 1925 и при великолепной игре не может одержать победу – даже с Эпицентром в Кубке было непросто.

Харьковчане, конечно же, способны устроить апсет. Тем не менее, УПЛ – слишком ровная лига, чтобы прогнозировать победы фаворитам без всяких сомнений. Впрочем, по логике победить должны подопечные Александра Рябоконя. На это и поставим.

Минай – Львов

Минай круто начал новый сезон, учитывая все трудности клуба перед его стартом. Собранная наспех команда сумела бить Александрию, отобрать очки у Зари и расписать заслуженную ничью против Шахтера – да и в других поединках подопечные Василия Кобина демонстрировали относительно неплохой футбол. Впрочем, авральная комплектация вместе с неполноценными сборами дают о себе знать.

Закарпатцы пока имеют лишь одну победу, а в последних шести турах они получили три поражения и три ничьи. Кроме того, "лисы" вылетели из Кубка, пропустив в 1/8 финала Альянс. Характерной особенностью минайцев в последних двух поединках стала неспособность удержать необходимый результат – во встречах с Черноморцем и Альянсом они упустили преимущество в два гола, пропустив дважды за короткий промежуток времени. Словом, Василию Кобину непросто.

У Львова ситуация ещё хуже. "Горожане" замыкают турнирную таблицу, не выиграв ни одного матча, набрав всего три очка и забив меньше всех голов (четыре). Ситуация особо не улучшилась даже после прихода Олега Дулуба – под его руководством коллектив минимально проиграл Вересу и расписал нулевую ничью с Металлистом 1925. Психологическое состояние несколько улучшилось победой на Горняком-Спорт в Кубке (2:0), однако в рамках УПЛ львовяне остаются худшими.

Обидно, ведь их результаты не всегда были по игре. Чего только стоит дерби против Руха – соперник провёл всего два удара по воротам, но победил благодаря автоголу. Команда пропустила на 4,63 гола больше, чем ожидалось, и не забила 5,69 ожидаемых мячей. Ни у кого нет таких проблем с этой статистикой. Если бы Львов набирал то, на что наиграл, то шёл бы на седьмой строчке – именно поэтому к нему стоит относиться с уважением. Минай не имеет права считать очки до игры.

Кадровая ситуация

Травмированные: Ахмедзаде (под вопросом)

Дисквалифицированы: Селезнёв (Минай)

Ориентировочные составы на матч Минай – Львов

Минай: Кучер– Семенко, Горин, Лиховидько – Гончар, Петрусенко, Хахлёв, Синегуб – Билоног, Кулиев – Вишневский

Львов: Ильющенков – Бусько, Романчук, Махмутович, Якимец – Довгий, Чирьяк – Грисьо, Политыло, Шина – Ныч

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Оба коллектива более-менее равны. У обоих есть организационные проблемы – в первую очередь с обороной. Делать какие-то прогнозы на такой поединок трудно, ведь здесь возможны любые результаты. Впрочем, в таких встречах на дне таблицы популярна результативная ничья.

Динамо спокойно переиграло инертный Рух – Гармаш стал героем львовского матча