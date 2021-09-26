СК Днепр-1 принимал Зарю в рамках 9-го тура УПЛ. Смотрите видеообзор встречи на Футбол 24.

В середине первого тайма стремительную контратаку гостей замкнул Булеца, но не праздновал взятие ворот, поскольку прошлый сезон провел именно в днепровском клубе.

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После пропущенного мяча хозяева посыпались и до финального свистка голкипер команды Йовичевича еще трижды доставал мяч из сетки собственных ворот. Днепряне не смогли ответить даже голом престижа.

Победа подняла Зарю на 5-ю строчку, СК Днепр-1 расположился на 7-м месте.

Заря разгромила СК Днепр-1 в центральном матче УПЛ