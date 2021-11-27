СК Днепр-1 разбил Ворсклу в поединке 16-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор интересных моментов СК Днепр-1 – Ворскла на Футбол 24.

Гуцуляк уже на 10-й секунде открыл счет во встрече, эффектно разобравшись с защитником и голкипером. Самое интересное команды решили оставить на второй тайм. Сначала Гуцуляк заработал пенальти, который не реализовал Довбик, но нападающий исправился через 2 минуты, замкнув навес Дубинчака.

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Еще через 2 минуты Артем оформил дубль, а уже к 62 минуте Пихалёнок и Гуцуляк забили 4 и 5 голы в ворота Ворсклы. Кравчук ответил голом престижа на 84 минуте, но это не помогло полтавчанам спастись от позора.

Таким образом, СК Днепр-1 набрал 34 очка и поднялся на третье место, а Ворскла с 31 пунктом осталась четвертой.

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