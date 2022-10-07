"Думаю, что игра понравилась болельщикам, но мы расстроены, ведь рассчитывали на победу. К сожалению, несколько ошибок в защите перечеркнули выполнение нашей задачи в этом матче. По игре скажу так, что мы много ошибались в простых ситуациях.

СК Днепр-1 – Вадуц – 2:2 – видео голов и обзор поединка

Забили быстрый мяч, но потом начали играть назад и много ошибки совершали в обороне. Травма Лучкевича? Окончательный диагноз его травмы станет известен завтра, но думаю там тяжелое повреждение", – приводит слова Городова официальный сайт СК Днепр-1.

Добавим, что днепряне разошлись миром с Вадуцем (2:2). Ничья оставила СК Днепр-1 вторым с 4 очками в активе, в то время как Вадуц третий с 2 пунктами.

СК Днепр-1 не обыграл Вадуц в матче Лиги конференций – травма до слез, гол плюс пас Довбика и провал обороны