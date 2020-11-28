Наставник СК Днепр-1 Игор Йовичевич рассказал о настрое на поединок с Шахтером и отметил, кто не сможет сыграть с "горняками".

"Каждый матч для нас, как финал. До 12 декабря осталось 4 матча – это 4 финала. При этом не надо заглядывать вперед, мы живем настоящим. В одном матче все возможно. Это доказал даже Шахтер во встрече с Реалом.

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У нас не будет 9-ти футболистов: дисквалифицированы Назаренко и Хобленко, травмированы или только восстановились после болезни Дуглас, Батагов, Вакулко, Адамюк, Кравченко, не будут играть арендованные у Шахтера Игнатенко и Пихаленок, которые стали очень важными для нашей структуры.

Но все здоровые отдадут все силы. Мяч круглый, и никогда не знаешь, что может случиться. Пока мяч катится, шанс есть у любом матче. И я верю в нашу команду", – цитирует Йовичевича официальный сайт СК Днепр-1.

Заметим, уже сегодня, 28 ноября, СК Днепр-1 дома примет Шахтер в рамках 11 тура УПЛ. Сейчас "горняки" идут вторыми в турнирной таблице, "спортклубовцы" расположились 11-ми.

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