Днепровская команда, отвергающая правопреемственность Днепра, впервые в истории сыграет в Европе.

СК-Днепр-1 оказался среди 9 еврокубковых дебютантов. В этом сезоне с континентальным футболом познакомятся следующие команды:

Балкани (Косово) – Лига чемпионов

СК Днепр-1 (Украина) – Лига Европы

Жил Висенте (Португалия) – Лига конференций

Арис (Греция) – Лига конференций

Кишварда (Венгрия) – Лига конференций

Тузла Сити (Босния и Герцеговина) – Лига конференций

Кызылжар (Казахстан) – Лига конференций

Эскальдес (Андорра) – Лига конференций

Бруно Мегпис (Гибралтар) – Лига конференций

Что интересно, СК Днепр-1 – самый молодой из дебютантов. Днепровцы пробились в еврокубки уже на 5 год существования. Кишварде понадобилось 111 лет, что впервые попробовать европейского футбола.

СК Днепр-1 на момент российского вторжения шел на третьем месте чемпионата Украины, поэтому стартует с плей-офф раунда Лиги Европы.

The nine clubs set to play their first game in a UEFA competition in 2022/23, by age:



Kisvárda (111 years)

Gil Vicente (98)

Aris (92)

Ballkani (75)

Tuzla City (67)

Kyzylzhar (54)

Atlètic Escaldes (20)

Bruno's Magpies (9)

Dnipro-1 (5) pic.twitter.com/9VR7UWxOER — The Sweeper (@SweeperPod) July 5, 2022

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