СК Днепр-1 – самый молодой дебютант еврокубков в сезоне-2022/23
Днепровская команда, отвергающая правопреемственность Днепра, впервые в истории сыграет в Европе.
СК-Днепр-1 оказался среди 9 еврокубковых дебютантов. В этом сезоне с континентальным футболом познакомятся следующие команды:
Балкани (Косово) – Лига чемпионов
СК Днепр-1 (Украина) – Лига Европы
Жил Висенте (Португалия) – Лига конференций
Арис (Греция) – Лига конференций
Кишварда (Венгрия) – Лига конференций
Тузла Сити (Босния и Герцеговина) – Лига конференций
Кызылжар (Казахстан) – Лига конференций
Эскальдес (Андорра) – Лига конференций
Бруно Мегпис (Гибралтар) – Лига конференций
Что интересно, СК Днепр-1 – самый молодой из дебютантов. Днепровцы пробились в еврокубки уже на 5 год существования. Кишварде понадобилось 111 лет, что впервые попробовать европейского футбола.
СК Днепр-1 на момент российского вторжения шел на третьем месте чемпионата Украины, поэтому стартует с плей-офф раунда Лиги Европы.
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