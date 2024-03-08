В рамках 20-го тура УПЛ 2023/24 СК Днепр-1 принимает Рух, а Металлист 1925 встретится с ЛНЗ. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

СК Днепр-1 – Рух

СК Днепр-1 стартовал весной неудачно, расписав ничью с Минаем в первом же матче. Причем дома. Причем разобранные закарпатцы полностью наиграли на этот результат – и могли выиграть. После такого неприятного начала от подопечных Юрия Максимова ожидали громкой реабилитации, но в поединке с Оболонью команда ограничилась минимальной победой.

"Спортклубовцы" обостряли только со стандартов и только до перерыва. Это дало повод говорить о проблемах в организации игры, однако на самом деле у "желто-черных" не изменилось ничего. СК Днепр-1 был таким же прагматичным, дисциплинированным, несколько шаблонным – но довольно эффективным, как и осенью. Оболони ничего не позволили, в зоны свершения вбегали, зоны подбора насыщали, а тактика борьбы за ничейный мяч полностью себя оправдала.

Возможно, команда выглядела бы сильнее, если бы не кадровые проблемы. Леднев и Сваток остаются в лазарете, Когут и Третьяков только вернулись к тренировкам, из-за дисквалификации выпал Рубчинский (предыдущий тур пропускал Бабенко) – а сейчас ещё и Кравца почти продали в Полесье. Юрию Максимову приходится постоянно выкручиваться с составом, что бьёт по стабильности игры.

Соперник днепровцев также страдает от недостаточной глубины. Зимой порвал кресты капитан Сапуга, который стал ведущим центрхавом Руха в первом круге. Команду покинули Эдсон и Довгий, а Соломона-Отабора на сборы не взяли. Виталию Пономарёву пришлось ещё сильнее омолодить свой стартовый ростер – тем не менее, львовяне продолжают давать результат.

В первом туре после возобновления сезона Рух расписал ничью с Полесьем, а после этого коллектив ещё и прибил Колос на его поле. Оба поединка могли завершиться с другим результатом, однако в целом "новая оборона Львова" заслужила свои четыре очка – и она продолжает забивать (пусть и по одному голу). Проблемой же остаются индивидуальные ошибки в обороне, которые особенно критичны при игре на пространстве и при подачах...

Кадровая ситуация

Травмированы: Леднев, Третьяков, Когут, Сваток – Сапуга, Панькив, Слюсар

Дисквалифицированы: Рубчинский (СК Днепр-1)

Ориентировочные составы на матч СК Днепр-1 – Рух

СК Днепр-1: Волынец – Пасич, Адамюк, Сарапий, Мирошниченко – Бабенко – Гуцуляк, Пихаленок, Очеретько, Горбунов – Филиппов

Рух: Ледвий – Сыч, Слюбик, Дидык, Роман – Пидгурский – Квасница, Пастух, Таллес, Плюмен – Климчук

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

С нынешним футболом Руху было бы трудно зацепиться за очки с СК Днепр-1, если бы матч проходил осенью. Сейчас же и "спортклубовцы" имеют определённые проблемы, поэтому сделать прогноз на игру так уж и легко. Более вероятной кажется победа днепровцев – львовяне слишком много позволяют в своей штрафной, а индивидуальные ошибки при подачах и контратаках неудачно накладываются на сильные качества подопечных Юрия Максимова.

Металлист 1925 – ЛНЗ

За Металлистом 1925 после прихода нового инвестора и подписания Виктора Скрипника стало очень интересно наблюдать. Команда перешла на 4-4-2 ромб, стала интенсивно прессинговать, Червак перешел в опорную зону, а в атаке появились непредсказуемый Гармаш и элегантный Юрченко – такое обязательно надо смотреть. Впрочем, стартовать во второй части чемпионата пришлось с двух поражений и шести пропущенных голов.

За неудачу с Динамо (2:4) критиковать харьковчан никто не стал, ведь тут и соперник сильный, и первые минут 30 Металлист 1925 провел сильно. Просто не хватило сил и класса. Тяжелее найти оправдание поражению от Миная, – закарпатцы по делу прибили подопечных Виктора Скрипника (2:0), имея наскоро собранный состав. Коуч и Юрченко заявили, что команда прежде всего проиграла в агрессии, что удивляет в контексте системы Виктора Анатольевича.

Как бы там ни было, а отступать уже некуда – Металлист 1925 держится в двух очках от зоны вылета. "Желто-синим" необходимо победить ЛНЗ любой ценой, но сделать это будет непросто. Черкасцы зимой провели масштабную трансферную кампанию, усилившись на всех позициях (и подписав много легионеров). Не все новички впечатляют, но тот же нападающий Бессала выглядит достаточно интересно (пусть и несколько эгоистично).

Подопечные Олега Дулуба стартовали неудачно, потерпев разгром от Кривбасса, однако после этого команда переиграла Полесье. Да, ЛНЗ повезло с ляпом Бойко на последней минуте, да и моментов у их ворот было значительно больше – но от дебютанта УПЛ много и не требуют. Сейчас надо просто закрепиться. Пока задача выполняется хорошо, ведь удается держаться в топ-10.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированы: Русин (Металлист 1925)

Ориентировочные составы на матч Металлист 1925 – ЛНЗ

Металлист 1925: Мозиль – Капинус, Имереков, Курило, Фарина – Червак – Габелок, Гармаш, Ари – Юсов, Сидоров

ЛНЗ: Кучеренко – Шестаков, Муравский, Салиху, Каплиенко – Рыбалка, Бар – Наумец, Тилль, Пасич – Бессала

Прогноз "Футбол 24" – ¯\_(ツ)_/¯

Трудно даже спрогнозировать количество голов. Два стартовых тура дали мало понимания относительно качества футбола Металлиста 1925 и ЛНЗ. Можно ожидать только, что черкасцы будут играть от контратак – они у Олега Дулуба неплохо поставлены, а вот команда Виктора Скрипника сильно рискует со своим желанием накрывать высоко.

Все же, на этот матч пока что ставить не следует. Здесь все решит рандом.

Шахтер – Колос: анонс матча УПЛ