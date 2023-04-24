СК Днепр-1 в рамках завершающей программы 22-го тура УПЛ встретится с Рухом а Александрия принимает Ингулец. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

СК Днепр-1 – Рух

СК Днепр-1 после поражения от Зари неделю назад отпустил Шахтер в отрыв на 8 очков, а в субботу еще и откатился на третью позицию. Впрочем, это еще ничего не значит – подопечные Александра Кучера имеют два матча в запасе, один из которых будет проведен сегодня с Рухом. Проблема в том, что права на осечку у "спортклубовцев" уже нет.

И это очень плохо, учитывая весеннюю нестабильность. В предыдущих шести турах не было ни одного матча, где не возникало серьезных проблем – даже разгромы Металлиста 1925 и Львова при лучшей реализации соперников могли завершиться фиаско. Тем не менее, СК Днепр-1 стабильно забивает и создает достаточное количество моментов, чтобы побеждать на классе.

Чтобы отобрать очки у днепровцев, надо быть хотя бы Александрией. Рух к командам такого уровня пока не относится – львовяне находятся в зоне переходных матчей, а не опуститься ниже им удается только благодаря дополнительным показателям. "Желто-черные" в последних шести поединках не выиграли ни разу, хотя и календарь был непростым (Заря, Шахтер, Динамо, Колос, Верес).

Во вторник подопечные Виталия Пономарева проиграли Ингульцу. Да, минимально. Да, с "левенького" пенальти, назначенного аномально частым гостем Петрово (Кривушкин судил здесь 10 из последних 26 матчей) – но футбол Руха был настолько слабым, что руководство даже не устроило скандал. Это не должно расслаблять СК Днепр-1, ведь в минувшие выходные львовяне расписали результативную ничью с Динамо.

Предыдущая встреча со спортклубовцами завершилась перестрелкой со счетом 3:2 в пользу фаворита. Сейчас руховцы не столь перспективны, но с осени составы особо не изменились – а, значит, будет бой. Не стоит списывать гостей до стартового свистка.

Кадровая ситуация

Травмированы: Лучкевич, Пурита – Мысык, Роман (оба под вопросом), Дидык

Дисквалифицированы: Соломон-Отабор (Рух)

Ориентировочные составы на матч СК Днепр-1 – Рух

СК Днепр-1: Рыбак – Адамюк, Сваток, Сарапий, Каплиенко – Бабенко, Рубчинский – Гуцуляк, Пихаленок, Бланко – Довбик

Рух: Панькив – Китела, Слюбык, Слюсар, Лях – Довгий, Сапуга – Альваренга, Таллес, Рунич – Климчук

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Фаворит очевиден. СК Днепр-1 по уровню своего футбола находится на другой планете, а сегодня команда еще и дико мотивирована. Парировать эти факты ничьей с Динамо вряд ли можно – киевляне сейчас не намного лучше условного Ингульца, поэтому их осечка с Рухом вообще не удивляет. Сейчас же львовяне ещё и столкнулись с кадровыми потерями в защите.

Можно ожидать гол в ворота "спортклубовцев". У них и оборона не самая надежная (хотя возвращение Адамюка может существенно улучшить ситуацию), и вообще не хватает стабильности. Тем не менее, до сих пор это не мешало бить середняков и аутсайдеров УПЛ – именно поэтому мы ставим на победу СК Днепр-1.

Александрия – Ингулец

Команда Руслана Ротаня продолжает поражать своим миролюбием. В семи матчах весной александрийцы расписали аж шесть ничьих – не помогала даже игра в большинстве в течение тайма или откровенная аутсайдерскость оппонентов. Причем сценарии этих ничьих были разными. Где-то команда доминирует и создает кучу моментов, где-то наоборот происходят отскоки, а где-то расписываются унылые "нули".

В частности, Александрия не смогла забить в двух последних поединках против Металлистов – двух худших оборон чемпионата. Победить удалось только Ворсклу благодаря отходу к стилю Владимира Шарана, но это была эпизодическая адаптация под вопиющую уязвимость соперника. В данном аспекте Ротань, между прочим, существенно прибавил – Черноморца, например, здорово накрыли фирменные короткие розыгрыши.

Вообще, тренерская рука в футболе александрийцев чувствуется. Чувствуется и прогресс этой руки, но для Ротань-стайла явно не хватает нужных кадров. Особенно они проявляются на трети поля соперника во время позиционных атак – моментов возникает немного. Именно поэтому осечек настолько много.

Сырость Александрии вносит серьезную интригу в областное аграрное дерби. Еще больше путает расклады Ингулец, который произвел неоднозначное впечатление весной. Подопечные Сергея Ковальца одержали аж четыре победы в семи турах, одолев Динамо и трех конкурентов в битве за выживание – и победа над киевлянами в этом списке оказалась наиболее убедительной.

Во всех остальных триумфальных поединках петровцам невероятно везло с ошибками соперников, судейскими решениями и реализацией. Впрочем, не стоит забывать, что Ингулец – это команда с очень скромным составом, которая еще далека от завершения борьбы за выживание. Матчи на три результата априори характерны для такого уровня, однако "казаки" побеждают равных себе.

Подманить Фортуну на поле помогает тактический прогресс. Сергей Ковалец перешел на схему с тремя защитниками и существенно прокачал игровую дисциплину – как следствие, Ингулец уже не выглядит "мягкой игрушкой". Впрочем, с повышением уровня соперников данных добродетелей уже не хватает – петровцы без шансов проиграли Ворскле и Колосу, да и Черноморец переиграл их уверенно.

Кадровая ситуация

Травмированные: -

Дисквалифицированные: Кучеренко (Ингулец)

Ориентировочные составы на матч Александрия – Ингулец

Александрия: Шевченко – Мирошниченко, Логинов, Бабогло, Цуриков – Михайленко, Мустафаев, Ковалец – Калитвинцев, Кулаков, Третьяков

Ингулец: Паламарчук – Поспелов, Ковалев, Ченбай – Сидоренко, Запорожец, Клименко, Смоляков – Одарюк, Марусич, Головкин

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Фаворитом дерби, безусловно, является Александрия. Ингулец симпатично выглядит весной, но даже на фоне равных оппонентов все очень неоднозначно – большинство матчей могли завершиться с худшим счетом. У Руслана Ротаня же значительно мощнее по всем аспектам команда.

Почему-то не верится, что и сейчас александрийцы сыграют вничью, а поражение кажется чем-то нереальным. Мы ставим на триумф "Ротань-стайла".

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