– После многих лет Панатинаикос вернулся в Лигу чемпионов. Что сейчас чувствуете?

– После двух лет в этом клубе я вижу, что происходит в команде, и что этот результат вполне логичен, ведь он пришел к нам после тяжелого труда. Я счастлив видеть нашу команду в этом турнире. Надеюсь, что мы сумеем пройти как можно дальше и желаю всем болельщикам завтра хорошей игры.

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– На что вашей команде следует обратить внимание на подготовку к игре с Днепром-1? Удовлетворил ли вас уровень подготовки ваших подопечных на летних сборах и чего ждать от завтрашнего матча?

– За шесть недель плодотворного труда нам многое удалось сделать. Мы работали очень тяжело, и как у Днепра-1 у нас тоже были исключительно товарищеские матчи, в которых мы практиковались и нарабатывали связи на поле. Завтра будет важная игра между двумя сильными командами, и это будет совсем другой уровень. Трудно что-либо предвидеть и сказать, что именно будет на поле, но завтра вы все увидите. Мы хорошо подготовились, и эта подготовка меня удовлетворила. Завтра увидим, что из наших наработок получится на поле, и что мы применим. Кроме того, скажу, что у нас впереди не одна, а две игры, из которых мы должны извлечь больше пользы. Впереди еще матч в Греции, и по итогам двух игр мы должны пройти дальше в квалификации Лиги чемпионов.

– Вы смотрели матчи Днепра-1 только в еврокубках в прошлом сезоне, или еще изучали и матчи УПЛ?

– Логично, что мы следили за матчами Днепра-1 в двух турнирах. Смотрели матчи против Аполлона и АЭКа из Ларнаки. Следили, как соперник пытался завоевать чемпионство в Украине, но, к сожалению, не сумел этого сделать. Полагаю, что обе команды знают друг друга очень хорошо. Днепр-1 – это очень хорошая, сбалансированная команда, у которой хорошая организация, и завтра нас ждет сильный поединок.

– Ваша команда подписала много новичков. Что можете о них сказать и довольны ли вы трансферами?

– Считаю, что нам удалось подписать очень хороших игроков. У них, конечно, разный уровень подготовки к сезону, но, на мой взгляд, Панатинаикос – это та команда, которая будет шаг за шагом идти вперед и прогрессировать. У нас все еще впереди, – цитирует Йовановича пресс-служба СК Днепр-1.

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