СК Днепр-1 – Олимпик – 3:1 – видео голов и обзор матча

СК Днепр-1 принимал Олимпик в рамках 24-го тура чемпионата Украины. Видео голов и обзор матча смотрите на Футбол 24.

Днепряне праздновали взятие ворот уже в первом тайме, точным ударом отличился Сергей Булеца.

СК Днепр-1 уверенно обыграл Олимпик и закрепил претензии на Лигу Европы

После перерыва хозяева добили соперника еще двумя голами от Адамюка и Тейлора. Донецкий клуб смог отличиться голом престижа перед финальным свистком, пенальти реализовал Политыло.

СК Днепр-1 закрепился с 31-м очком на 7-й строчке, что позволяет побороться в плей-офф за путевку в Лигу Европы. Олимпик расположился на 11-й строчке, опережая Карпаты на 5 очков.

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