СК Днепр-1 – Львов: анонс матча УПЛ

В рамках заключительного матча 5-го тура УПЛ СК Днепр-1 встретится со Львовом. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

СК Днепр-1 приходил в УПЛ с идеями атакующего комбинационного футбола первым номером и еврокубковыми амбициями, однако после победы над Олимпиком команда выглядит крайне нестабильно. В трёх предыдущих турах подопечные Михайленко не добыли ни одной победы – впрочем, если в ничье с Зарей и при поражении Десне днепровцы продемонстрировали типичный украинский бей-беги, то поединок против Ворсклы (1:1) претендовал на звание лучшего на неделе.

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В целом, "жёлто-чёрные" проявили себя быстрой и агрессивной командой, однако ей очень не хватает опыта. Одним из важных факторов высокого качества футбола в Полтаве со стороны СК Днепр-1 стало наличие в старте Кравченко и Кулиша – они добавили действиям своих партнёров солидности и конкретности. Правда, Сергей пропустит встречу из-за дисквалификации, но некоторой компенсацией за это стало возвращение Супряги к тренировкам и подписание швейцарского хавбека Сабатини.

Львов в первых четырёх турах произвёл неплохое впечатление, хотя и потерпел три поражения. Две из них были нанесены грандами, а вот проигрыш в перестрелке с Ворсклой (3:2) был несправедливым – арбитры назначили довольно сомнительный пенальти в компенсированное время и несколько раз проигнорировали жёсткие фолы полтавчан. В результате команда Богдана Блавацкого остаётся всего с одной победой, одержанной в волевом стиле в Чернигове.

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В целом, "горожане" демонстрируют высокую мобильность и агрессию, а также неплохую результативность – львовяне забили четыре гола в двух встречах против равных себе. Впрочем, и пропускают они достаточно – возможно, именно поэтому Адамюка отправили в дубль. Кроме того, Львов продал Бруну Дуарте, а новички Клебер и Фелипе только-только пришли в команду. Словом, минусов хватает, но, как правильно подметил Дмитрий Михайленко, "горожане" всегда могут компенсировать проблемы индивидуальными действиями.

Кадровая ситуация

Травмированные: Насонов (Львов)

Дисквалифицированы: Кравченко (СК Днепр-1)

Ориентировочные составы на матч СК Днепр-1 – Львов

СК Днепр-1: Клищук – Сафронов, Лопирёнок, Логинов, Полевой – Вакулко, Когут – Кравченко, Булеца, Назаренко – Кулиш

Львов: Сарнавский – Гончар, Братков, Борзенко, Квасный – Мартан, Прыймак – Зубков, Богунов, Альваро – Пернамбуко

Прогноз Футбол 24 – 1:1

Команды выглядят примерно одинаковыми по уровню, классу и игровой стилистике, а также имеют ряд значительных проблем. Именно поэтому наиболее вероятной кажется результативная ничья.

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