СК Днепр-1 – Колос – 2:1 – видео голов и обзор матча

В рамках 6-го тура УПЛ СК Днепр-1 одержал волевую победу над Колосом. Смотрите видео голов и обзор матча СК Днепр-1 – Колос.

СК Днепр-1 в волевом стиле дома переиграл Колос. Морозко открыл счет на 17-ой минуте матча. Днепряне отыгрались во втором тайме, отличился Назаренко, а уже в компенсированное время Когут принес победу СК Днепр-1.

СК Днепр-1 вырвал победу над Колосом в дерби новичков УПЛ

Таким образом СК Днепр-1 набрал 8 очков и поднялся на 5 место в турнирной таблице. У Колоса осталось 7 пунктов и 8 ступенька.