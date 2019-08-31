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СК Днепр-1 – Колос – 2:1 – видео голов и обзор матча

22:09 45 Читати українською
СК Днепр-1 – Колос – 2:1 – видео голов и обзор матча
СК Днепр-1 – Колос – 2:1 – видео голов и обзор матча / фото СК Днепр-1

В рамках 6-го тура УПЛ СК Днепр-1 одержал волевую победу над Колосом. Смотрите видео голов и обзор матча СК Днепр-1 – Колос.

59’ Александр Назаренко
90+3’ Игорь Когут
 
Евгений Морозко 17’
17’ Евгений Морозко
59’ Александр Назаренко
90+3’ Игорь Когут

СК Днепр-1 в волевом стиле дома переиграл Колос. Морозко открыл счет на 17-ой минуте матча. Днепряне отыгрались во втором тайме, отличился Назаренко, а уже в компенсированное время Когут принес победу СК Днепр-1.

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Таким образом СК Днепр-1 набрал 8 очков и поднялся на 5 место в турнирной таблице. У Колоса осталось 7 пунктов и 8 ступенька.

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