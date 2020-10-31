"Что сегодня не удалось выполнить игрокам? Ошибки, конечно есть, но в общем команда растет, играет. По сравнению с предыдущим временем мы доминируем на поле и контролируем ход матча. Уже есть какой-то прогресс в нашей игре. Когда доставляем мяч в штрафную площадку, там у нас получается меньше, чем я ожидаю.

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Относительно Супряги... Хочу от него больше активности, больше приема мяча и больше моментов для себя и партнеров. Он – молодой парень. Центрфорварды в Динамо должны быть уровня Лиги чемпионов. Ему нужно многому научиться и он это делает – тренируется, играет. Все великие мастера не сразу стали ими. Всем понадобилось время, чтобы набраться опыта. Я доверяю Супряге и уверен в нем. У нас нет других альтернатив на эту позицию. Надеемся, что он будет быстро расти.

Что касается двух наших опорных полузащитников, то сегодня они хорошо сыграли. Доминировали в середине поля и страховали друг друга. Мне понравилась их игра, но следующий матч будет только в среду, поэтому у нас будет время подумать над тем, кто будет играть.

Играл бы Белуце сегодня, если бы не его неудачный выход на замену в Будапеште? За те замены я беру вину на себя. Обычно я так не делаю, когда у наших ворот стандарт. Игроку, который выходит на поле, нужно время, чтобы войти в защитный механизм команды. Белуце последовал за своим соперником и не создал офсайд", – сказал Луческу на послематчевой пресс-конференции.

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