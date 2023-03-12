"Сегодняшний комментарий будет короткий. Была тяжелая и хорошая игра, играли две тактически подготовленные команды, каждая из которых хотела победить. Это важная победа для нас. И это единственное, что я хотел сказать сегодня. Всем спасибо", – цитирует Луческу UA-Футбол.

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После этого Мирча встал и покинул помещение, проигнорировав все вопросы журналистов.

Напомним, что Динамо минимально победило СК Днепр-1 и не позволило Заре оторваться. Днепряне же потеряли лидерство в таблице, поскольку Шахтер в этом туре разбил Кривбасс.

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