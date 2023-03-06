Уже в следующем туре Динамо сыграет с лидером чемпионата Украины – СК Днепр-1. Номинально домашняя для команды Александра Кучера игра пройдет в Ужгороде на стадионе Авангард, сообщает официальный сайт киевлян.

"Для Динамо многое может решиться в матче с СК Днепр-1": Буяльский нашел причину провала с Ингульцом

Поединок состоится в воскресенье, 12 марта, и стартует в 13:00. В прямом эфире игру будет транслировать телеканал "2+2".

Напомним, Динамо с поражения начало второй круг соревнований, уступив дома Ингульцу (0:2). СК Днепр-1 в поединке с Александрией упустил победу на последних минутах (2:2) и теперь имеет одинаковое количество очков с Шахтером. К слову, киевляне в турнирной таблице отстают от днепрян на 6 пунктов.

Ингулец опозорил Динамо – роскошный дебют Ковальца, фиаско киевлян перед битвой с лидером УПЛ и провал дебютанта