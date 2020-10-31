СК Днепр-1 – Динамо: Довбик озвучил главную задачу днепрян в матче УПЛ
Форвард СК Днепр-1 Артем Довбик поделился ожиданиями от матча 8-го тура украинской Премьер-лиги против киевского Динамо.
"Это игра против одного из лучших клубов страны. Для СК Днепр-1 это очень важный поединок, в котором мы постараемся проявить свои лучшие качества и увидеть свой уровень на фоне такой сильной команды, которая выступает в групповом раунде Лиги чемпионов.
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Этот матч будет для нас в определенной степени сродни еврокубкового. Нечасто приходится играть против таких соперников, поэтому это будет показатель нашей готовности на данный момент.
Мы не фавориты в этой паре, поэтому, чего душой кривить, конечно, ничья нас бы устроила. Но мы и от победы не откажемся", – цитирует Довбика издание Zbirna.com.
Напомним, матч 8-го тура УПЛ между СК Днепр-1 и Динамо состоится уже сегодня, 31 октября. Начало встречи в 19:30.