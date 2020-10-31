"Это игра против одного из лучших клубов страны. Для СК Днепр-1 это очень важный поединок, в котором мы постараемся проявить свои лучшие качества и увидеть свой уровень на фоне такой сильной команды, которая выступает в групповом раунде Лиги чемпионов.

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Этот матч будет для нас в определенной степени сродни еврокубкового. Нечасто приходится играть против таких соперников, поэтому это будет показатель нашей готовности на данный момент.

Мы не фавориты в этой паре, поэтому, чего душой кривить, конечно, ничья нас бы устроила. Но мы и от победы не откажемся", – цитирует Довбика издание Zbirna.com.

Напомним, матч 8-го тура УПЛ между СК Днепр-1 и Динамо состоится уже сегодня, 31 октября. Начало встречи в 19:30.

СК Днепр-1 – Динамо: анонс матча УПЛ