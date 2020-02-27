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СК Днепр-1 – Динамо: Цыганков попал в заявку киевлян впервые после зимних проблем со здоровьем

19:25 40 Читати українською
СК Днепр-1 – Динамо: Цыганков попал в заявку киевлян впервые после зимних проблем со здоровьем
Тренировка динамовцев / ФК Динамо Киев

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко назвал список из 18 игроков, которые отправятся на поединок 20-го тура против СК Днепр-1.

 

Динамо отправится в составе 18 игроков в Днепр на поединок против местного СК Днепр-1. информирует официальный сайт киевлян.

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Вратари: Денис Бойко, Георгий Бущан.

Защитники: Томаш Кендзера, Денис Попов, Артем Шабанов, Виталий Миколенко.

Полузащитники: Виталий Буяльский, Беньямин Вербич, Сергей Сидорчук, Миккель Дуэлунд, Карлос де Пена, Мохаммед Кадири, Владимир Шепелев, Александр Караваев, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков.

Нападающие: Фран Соль, Назарий Русин.

Отметим, что Цыганков впервые попал в заявку Динамо после повреждения, понесенного во время зимних сборов. Из-за этого Виктор пропустил все спарринги, запланированные Михайличенко на сборах в Турции.

Напомним, матч СК Днепр-1 – Динамо состоится в пятницу, 28 февраля. Начало игры в 19:00.

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Динамо Киев Динамо Киев Виктор Цыганков Виктор Цыганков СК Днепр-1 - Динамо Киев
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