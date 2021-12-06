СК Днепр-1 на протяжении осенней части чемпионата называли одним из главных претендентов на бронзу, однако ряд неубедительных матчей со слабенькими соперниками и провалы в поединках с прямыми конкурентами поставили этот прогноз под сомнение. "Спортклубовцев" критиковали чуть ли не еженедельно, но даже с кучей игровых проблем команда набирала солидный отрыв по ожидаемым очкам и голам – статистически днепровцы шли третьими всю осень, хотя в турнирной таблице Ворскла и Заря шли выше.

Йовичевич: Цель СК Днепр-1 – выиграть Кубок Украины

В ноябре подопечных Игоря Йовичевича прорвало. Команда выиграла все пять матчей с суммарным счетом 15:2, поднявшись на третью позицию и став четвертьфиналистом Кубка. Самое главное, СК Днепр-1 показал всю свою мощь на фоне сильных соперников и начал забивать очень много – Александрии за 12 минут отгрузили три гола, Ворскла проглотила пять за час (четыре мяча днепровцы вколотили за 10 минут), а Минай получил четыре (пропустив трижды за первые 30 минут). Особенно поражали Довбык (6 голов, 2 ассиста), Пихалёнок (3+2) и Гуцуляк (3 мяча).

Впрочем, вся эта демонстрация силы не будет иметь смысла, если коллектив потеряет очки в Одессе с Черноморцем. Заря вчера поднялась на третью позицию, оторвавшись на одно очко (у луганчан преимущество по личным встречам). Да и Ворскла отстала не сильно – полтавчане идут всего в двух зачетных баллах позади. Между тем СК Днепр-1 очень хочет зазимовать третьим.

Способен ли Черноморец остановить машину Игора Йовичевича? В поединке первого круга "моряки" потерпели сокрушительное поражение, однако тогда команда только собралась, а формально домашняя игра была проведена в Днепре – теперь же одесситы принимают "желто-черных" на своем поле. Подопечные Юрия Мороза сыгрались, а их работа в атаке откровенно нравится. Новичок УПЛ создает приличное количество моментов и периодически устраивает эпические перестрелки (вроде 4:3 с Рухом), хотя чаще страдает расточительностью.

Впрочем, молодость коллектива, простенькая тактика (забросы во фланговые контратаки) и ужасная оборона тянут "моряков" на дно в прямом смысле – команда идет всего в трех очках от последней позиции в турнирной таблице. По количеству ожидаемых пропущенных голов Черноморец является наихудшим в УПЛ, да и в реальности больше пропускал только Мариуполь. С таким футболом надеяться на сенсации одесситам очень тяжело.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч СК Днепр-1 – Черноморец

СК Днепр-1: Кожокару – Кравченко, Сваток, Монте, Дубинчак – Игнатенко, Пихалёнок – Гуцуляк, Джурасек, Назаренко – Довбык

Черноморец: Кучерук – Путря, Беловар, Дубко, Вантух – Михайленко, Вачиберадзе – Цитаишвили, Смирный, Авагимян – Ванат

Прогноз "Футбол 24" – 3:1

Черноморец дома способен дать бой. С атакой у этой команды всё в порядке, а мотивация у одесситов будет бить через край – впрочем, для матча против нынешнего СК Днепр-1 этого слишком мало. Букмекеры не верят даже в ничью – и сегодня с ними следует согласиться. Любой результат, кроме убедительной победы подопечных Игора Йовичевича, станет сенсацией.

Довбик розриває УПЛ: частиною трансферу у Динамо може стати Супряга – чи втрутиться Шахтар?