СК Днепр-1 примет дома кипрский Аполлон в поединке 5-го тура Лиги конференций. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч СК Днепр-1 – Аполлон стартует в 22:00 по киевскому времени. Днепряне могут гарантировать участие в плей-офф Лиги конференций в случае победы над киприотами. Смотреть игру в прямом эфире можно на MEGOGO. "Футбол 24" проведет текстовый онлайн встречи.

СК Дніпро-1 – Аполлон: анонс матчу Ліги конференцій

Стартовый состав СК Днепр-1: Валеф – Адамюк, Сваток, Сарапий, Хамаш – Рубчинский, Бабенко – Танчик, Пихалёнок, Назаренко – Довбик.

Стартовый состав Аполлона: Йованович – Кабрал, Кирьяку, Йованович, Алесами – Колль, Шполярич – Питтас, Онженда, Йостен – Хенти.