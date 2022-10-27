УЕФА объявил состав судейской бригады на поединок третьего по силе еврокубка между украинской и кипрской командами.

Главным арбитром матча 5-го тура группового этапа Лиги конференций в группе E между СК Днепр-1 и Аполлоном станет 33-летний португальский рефери Антониу Нобре, сообщает официальный сайт УЕФА.

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На линиях ему будут помогут соотечественники Педру Рибейру и Нельсон Перейра. Четвертым арбитром будет Рикарду Байшинью.

К слову, Нобре лишь однажды пересекался с украинскими командами: в сезоне 2021/22 он зафиксировал выездную победу Динамо U-19 по пенальти над Депортиво (5:4) в Юношеской Лиге УЕФА.

Напомним, поединок между СК Днепр-1 и Аполлоном состоится уже сегодня, 27 октября, в словацком Кошице. Начало встречи в 22:00.

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