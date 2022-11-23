Поединок СК Днепр-1 – Александрия был приостановлен из-за ракетных обстрелов со стороны россиян. Команды договорились дождаться до 14:30. Если до этого времени не будет возможности продлить, то игру должны перенести на другую дату, сообщает Telegram-канал УПЛ Жива.

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Так и вышло. Например, игра Шахтера была запланирована на 14:00, но началась в 16:00. Матч между СК Днепр-1 и Александрией решили доиграть не на следующий день, а уже весной. Причиной стали логистические вопросы. Так, СК Днепр-1 имеет налаженную логистику между словацким Кошице и Кривым Рогом, где состоится последняя игра днепрян в этом календарном году.

Александрия также имеет спланированную логистику на последний поединок в УПЛ в этом году, из-за чего согласилась перенести доигрывание матча с днепрянами на весну.

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