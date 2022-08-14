Главным арбитром матча между СК Днепр-1 и АЕКом станет немецкий арбитр Тобиас Штилер, сообщает официальный сайт УЕФА.

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На линиях ему помогут Кристиан Гиттельман и Эдуард Бейтингер. Отметим, что Штилер 4 раза работал на матчах украинских команд: Динамо и Заря проиграли свои матчи Челси и Эспаньолу соответственно, сборная Украины разошлась миром с Францией в отборе к ЧМ-2022. Единственную победу при судействе Штилера одержал Шахтер в игре с Брагой.

Добавим, что первая игра между СК Днепр-1 и АЕКом Ларнака состоится 18 августа, начало в 21:00. Ответный матч запланирован на 25 августа, начало в 19:00.

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