СК Днепр-1 и Заря сыграют в матче 23-го тура УПЛ. Стартовые составы команд и трансляция игры - в этой новости на "Футбол 24".

Программу 23-го тура УПЛ выпало закрывать Днепру-1 и Заре. Игра должна начаться в 13:00 (конечно, если не будет воздушных тревог). Трансляцию проведет FootballHub, смотреть можно прямо в этой новости.

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Луганчане после возобновления сезона проиграли лишь два матча – оба Динамо. Днепряне же уступали Руху, а еще теряли очки с Минаем и ЛНЗ.

Стартовые составы:

СК Днепр-1: Волынец – Адамюк, Сарапий, Мирошниченко, Бабенко, Пихаленок, Рубчинский, Леднев, Гуцуляк, Танчик

Зоря: Сапутин – Боль, Батагов, Вантух, Бутко, Чурко, Волошин, Яцик, Кирюханцев, Башич, Антюх