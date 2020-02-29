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"СК – кусок дерьма": ультрас Динамо пели оскорбительные песни и жгли шарфы с символикой СК Днепр-1

07:30 133 Читати українською
"СК – кусок дерьма": ультрас Динамо пели оскорбительные песни и жгли шарфы с символикой СК Днепр-1
Ультрас Динамо / фото: WBC ультрас Динамо

Фанаты Динамо в очередной раз подчеркнули недружелюбное отношение к СК Днепр-1 в поединке 20-го тура УПЛ.

71’ Владислав Супряга
75’ Владимир Полевой
82’ Владислав Супряга
90’ Владислав Супряга
 
Виталий Буяльский 6’
Беньямин Вербич 45+5’
6’ Виталий Буяльский
45+5’ Беньямин Вербич
71’ Владислав Супряга
75’ Владимир Полевой
82’ Владислав Супряга
90’ Владислав Супряга

Ультрас Динамо сжигали шарфы с символикой СК Днепр-1 и пели оскорбительные кричалки в адрес клуба из Днепра, чем поделились в Instagram White Boys Club.

Хет-трик Супряги в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Динамо – 3:1

"Нет традиций, нет фанатов – черно-желтая х***я. Оле-ола, СК – кусок дерьма", – звучало с сектора фанатов Динамо.

Напомним, СК Днепр-1 переиграл Динамо (3:1) благодаря хет-трику Супряги, а поединок запомнился целым рядом противоречивых решений арбитра Екатерины Монзуль с помощью VAR.

СК Днепр-1 – Динамо: Михайличенко провалил план на игру, новые вопросы к VAR, Супряга хет-триком уничтожил киевлян

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