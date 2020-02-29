"СК – кусок дерьма": ультрас Динамо пели оскорбительные песни и жгли шарфы с символикой СК Днепр-1

Фанаты Динамо в очередной раз подчеркнули недружелюбное отношение к СК Днепр-1 в поединке 20-го тура УПЛ.

Ультрас Динамо сжигали шарфы с символикой СК Днепр-1 и пели оскорбительные кричалки в адрес клуба из Днепра, чем поделились в Instagram White Boys Club.

Хет-трик Супряги в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Динамо – 3:1

"Нет традиций, нет фанатов – черно-желтая х***я. Оле-ола, СК – кусок дерьма", – звучало с сектора фанатов Динамо.

Напомним, СК Днепр-1 переиграл Динамо (3:1) благодаря хет-трику Супряги, а поединок запомнился целым рядом противоречивых решений арбитра Екатерины Монзуль с помощью VAR.

СК Днепр-1 – Динамо: Михайличенко провалил план на игру, новые вопросы к VAR, Супряга хет-триком уничтожил киевлян