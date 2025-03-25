Сёрлот забивает в среднем 0,77 гола за 90 минут, а Довбик – 0,48. У норвежца больше заработанных фолов, ключевых передач и вклада в заработанные очки. Таким образом Атлетико должен быть благодарен украинцу за его летний отказ от переезда в Мадрид, информирует AS. Атлетико возвёл подписание Довбика в приоритет, но теперь должен быть доволен тем, что Артём выбрал Рому.

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Напомним, что Атлетико подписал Сёрлота после того, как вариант с Довбиком сорвался. Мадридский клуб заплатил 32 млн евро + 8 млн евро бонусами. Александер стал главным джокером "кольчонерос" – он забил больше всего мячей, выходя на замену (10 из 15).

На счету Довбика за Рому 15 голов во всех турнирах, но он провёл больше времени на поле – 2673 минуты против 1565. Преимущество Артёма перед норвежцем лишь в том, что он меньше теряет мяч и забивает больше первых голов.

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