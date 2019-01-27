Сивасспор с Рыбалкой сыграл вничью с Трабзонспором – украинец признан лучшим игроком матча

В 19-м туре чемпионата Турции Сивасспор принимал Трабзонспор и одержал ничью (1:1).
Чемпионат Турции, 19 тур
Сивасспор – Трабзонспор – 1:1
Голы: Коне, 73 – Пармак, 75
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Украинский хавбек Сергей Рыбалка вышел в стартовом составе Сивасспора на матч против Трабзонспора. В первом тайме команды голов не забивали, а во второй половине игры соперники обменялись голами в течение 2-х минут. Команда украинца после этого матча осталась на 9-м месте.
Рыбалка был активным на поле, разгонял атаки своей команды и даже однажды попал в штангу ворот соперника. Статистический портал SofaScore наградил украинского хавбека наивысшей оценкой в матче – 7,7.
На счету полузащитника 3 острых передачи, 38 пасов с точностью 84,5%. 1 удар в створ ворот и 2 удара мимо. Также Рыбалка выиграл 6 из 10 единоборств. 2 раза отобрал мяч, а также совершил и заработал 1 фол.