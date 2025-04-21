– Я не могу выставлять Максимову оценку за его работу, не находясь внутри команды и клуба. Спад в результатах и игре Ворсклы очевиден, но тому есть и логическое объяснение. Из-за травм выпало несколько игроков. Однако если при всем этом Максимов такое вот говорит, то что-то внутри клуба, вероятно, происходит ... Видимо, действительно следует ему поговорить с руководством Ворсклы. В начале сезона от Ворсклы все ожидали намного лучших результатов, но не во всем виноват Максимов.

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– Сейчас у Ворсклы не все хорошо не только с результатами на внутренней арене. Есть немало слухов, что в полтавском клубе существуют проблемы с финансированием. Собственно, и сам Максимов тоже обмолвился как-то об этом. Возможно, именно это отражается на результатах и микроклимате полтавского коллектива? Я о том, что почетный президент клуба Константин Жеваго находится под санкциями и, вероятно, уже не так щедро вкладывает деньги в клуб.

– Ситуация вокруг Константина Жеваго и санкциями в отношении него очень влияет на результаты Ворсклы, я в этом уверен. Это и есть основная причина. Игроки команды, тренеры – тоже все же прекрасно знают об этой ситуации, потому что ваши коллеги немало о ней пишут, ребята все понимают ... Хорошо знаю и с уважением отношусь к Константину Валентиновичу. Он всегда старался как можно лучше поддерживать клуб и команду финансово. Не знаю, как дела в клубе сейчас, но очень надеюсь, что все в Ворскле наладится.

– Зимой на трансферном рынке Ворскла вела себя очень пассивно. Фактически никак команду не укрепили взятый в защиту в аренду мало кому известный костаринканец Фернан Фаеррон, приобретенный полузащитник Милот Авдили. Косовар тоже далеко не звездный исполнитель. Разве Максимов не понимал, что скамейка у него коротковата и что это скажется на результатах?

– Я об этом и говорил в начале нашего разговора, то есть намекнул, когда сказал, что не во всем виноват Максимов. Имел в виду то, что он, точно бы хотел усилить команду, но, скорее всего не мог, потому что был ограничен в своих действиях. Есть какая-то клубная политика, возможно, какие-то ограничения, ставка на своих. Я не знаю. Но у нас перед глазами турнирная таблица, где Ворскла внизу, поэтому руководству есть над чем задуматься. Скамейка у Ворсклы действительно коротковата. Вот Юрий Вильевич говорит, что не имеет претензий к своим игрокам по самоотдаче. Я с ним согласен, но ведь есть такое понятие, как мастерство.

– Не хотелось бы сглазить, но еще четыре поражения подряд могут стоить Ворскле прописки в УПЛ. Ваш прогноз: останется или нет полтавская команда в элитарном дивизионе отечественного футбола?

– Неприятная серия из поражений уже затянулась, будем откровенными, но... Надеюсь, что Ворскла сохранит прописку в элите. Это клуб с хорошей историей, старожил Высшей лиги и УПЛ, клуб который воспитал не одного классного игрока для отечественного футбола. А еще я верю в Юрия Максимова. Он – тренер с немалым опытом, выпутался не из одной сложной ситуации, – сказал Сачко для Sport-Ехргеѕѕ.

Напомним, сейчас полтавский клуб занимает 14-е место в турнирной таблице УПЛ с 21-м набранным баллом.

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