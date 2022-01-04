"Будущее я предсказывать не умею. Я не знаю, общались ли его агенты с другими командами, если вы об этом знаете – ну ладно.

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Конечно, это возможно, поскольку на дворе январь, а новый контракт с нами еще не подписал. Но, как я понимаю, наш клуб ведет переговоры с ним. Антонио хорошо знает мои требования, знаю, что я ценю возможность работать с ним.

Уровень его игры по-прежнему невероятно высок, он велик. И не может быть никаких сомнений в том, что из-за этого ситуация вызывает тревогу.

Моя точка зрения известна, и клуб вовсю пытается добиться результата, ведет переговоры. В этом смысле мало что изменилось", – сказал Тухель Metro.

В нынешнем сезоне АПЛ Антонио провел 20 матчей, в которых отличился двумя голами. СМИ сообщали об интересе к услугам Рюдигера со стороны Барселоны и Реала.

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