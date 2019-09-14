Ситуация с Тайсоном абсолютно нормальная в футболе, – тренер Шахтера Северино

Ассистент Луиша Каштру Витор Северино прокомментировал скандальную ситуацию с Тайсоном, который хотел перейти в Рому.

"Это нормальная ситуация в футболе. Поэтому я нахожусь сегодня здесь, а не в Витории Гимараеш. Хорошие профессионалы всегда востребованы в других клубах. Наша работа – тренировать и подготавливать игру, а все остальное связано с администрацией клуба. Они принимают решения.

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Считаю, что в великих клубах тренерский штаб не должен переживать из-за денег и игроков, поэтому мы абсолютно далеки от этой ситуации.

Тайсон – великий профессионал. Вот только закончилась тренировка, и он отлично работал. Могу сказать о Тайсоне только положительные вещи. Как и о всех игроках, если говорить о тренировках и матчах. Все, что касается карьеры, это вопрос игроков, агентов и руководства клуба.

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Останется ли он капитаном? Насколько я знаю, ничего не поменялось. Но на определенные вопросы я, как тренер-ассистент, не должен отвечать. Луиш Каштру – главный тренер, и все вопросы к нему", – цитирует Северино Tribuna.com.