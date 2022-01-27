"Ситуация с Калитвинцевым – балаган": директор Александрии – о возможном выкупе хавбека у Десны
Директор "горожан" Дмитрий Китаев высказался по поводу непростой ситуации с Владиславом Калитвинцевым.
"У президента Десны Владимира Левина есть своя позиция – это хорошо. Я думаю, что все на свои места расставят компетентные органы. Остальное – балаган.
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Есть закон, по которому нужно жить. Надеюсь, что решение будет принято в ближайшее время. Что примут, то и будем выполнять.
Готовы ли мы выкупить контракт Калитвинцева, если решение будет не в нашу пользу? Давайте двигаться постепенно, а не фантазировать, – сказал Китаев в комментарии программе "Футбол NEWS".
Напомним, 29-летний хавбек решил прекратить сотрудничество с Десной из-за задолженности по зарплате, но клуб не пошел навстречу игроку и отказался от взаимного расторжения сделки. Как следствие, Владислав перешел в Александрию, с которой сейчас тренируется, но его не могут заявить, пока он не расторгнет контракт с Десной.
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