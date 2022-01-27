"У президента Десны Владимира Левина есть своя позиция – это хорошо. Я думаю, что все на свои места расставят компетентные органы. Остальное – балаган.

Президент Десны: Калитвинцев должен вернуться в клуб, начать играть и получить свои деньги

Есть закон, по которому нужно жить. Надеюсь, что решение будет принято в ближайшее время. Что примут, то и будем выполнять.

Готовы ли мы выкупить контракт Калитвинцева, если решение будет не в нашу пользу? Давайте двигаться постепенно, а не фантазировать, – сказал Китаев в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, 29-летний хавбек решил прекратить сотрудничество с Десной из-за задолженности по зарплате, но клуб не пошел навстречу игроку и отказался от взаимного расторжения сделки. Как следствие, Владислав перешел в Александрию, с которой сейчас тренируется, но его не могут заявить, пока он не расторгнет контракт с Десной.

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