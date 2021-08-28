"Шансы на сегодняшний день есть и у Финляндии, и у Боснии и Герцоговины. Что касается казахов, то они могут только попортить нервы. Как это было в матче с Украиной. Да и французы с ними намучались. Но как бы там ни было, а сборная Казахстана все же не дотягивает до высокого уровня фаворит.

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В гостях у казахов играть тяжело, так как матчи проводятся на искусственном поле. Наша национальная команда соберется 29 августа, а уже спустя два дня ей предстоит перелет в Казахстан. В отличие от сборной Украины, у соперника будет целая неделя на подготовку к матчу. А это немаловажно. В общем, ситуация непростая", – заявил Блохин в интервью Meta Ratings.

Напомним, в сентябре сборная Украины проведет два матча отбора на ЧМ-2022 – 1-го против Казахстана и 4-го против Франции. На 8 сентября запланирован спарринг с чехами.

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