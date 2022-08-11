Один из ведущих игроков нынешнего Манчестер Сити Бернарду Силва высказался по поводу своего будущего. Его хочет подписать Барселону.

"Всегда говорил, что счастлив в Манчестере, но не могу представить, что может случиться в будущем. Мы увидим. Мои отношения с клубом очень честны. Я открыт с ними, а они знают, чего я хочу.

Барселона и Ман Сити согласовали переход Бернарду Силвы, – инсайдер

Если останусь, то буду очень счастлив, всегда буду с уважением относиться к клубу и отдаваться полностью. Если нет, это футбол. Сити – большой клуб, не любящий несчастливых игроков. Нам всегда говорят: если ты не счастлив, можешь уйти.

Конечно, они захотят что-нибудь заработать на нас, ведь это бизнес. Но клуб всегда был честен со мной, а я всегда честен с ними. Что бы ни случилось, это будет с большим уважением", – цитирует Бернарду ESPN .

Напомним, за португальца активно борется Барселона. Манчестер Сити оценивает хавбека в 50-60 миллионов евро. Пока окончательной договоренности между клубами нет.

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