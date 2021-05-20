Одним из первых новичков Руха стал экс-лидер Ингульца Ника Ситчинава, сообщает Meta Ratings.

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26-летний нападающий, который покинул команду из Петрово в статусе свободного агента, будет выступать за львовский клуб в следующем сезоне.

К слову, ранее в СМИ сообщалось, что на грузинского форварда претендуют клубы из Молдовы, Венгрии и России. В Украине интерес к Нике приписывали ковалевскому Колосу.

Напомним, в текущем сезоне Ситчинава провел за Ингулец 22 поединка и отметился 6 голами и 3 результативными передачами. Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.

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