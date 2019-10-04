Ситало: не назвал бы гол Генту одним из важнейших в своей карьере

Форвард Александрии Артем Ситало, который сравнял счет в матче с Гентом (1:1), поделился впечатлениями после матча Лиги Европы.

"Не сказал бы, что Гент чем-то удивил. Мы их разбирали, хорошо изучили и мы это показали. Могли как проиграть, так и выиграть, а ничья – закономерный результат. Гол? Не сказал, что это уже один из важнейших голов в моей карьере. Это, в целом, для всей команды важно.

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Мы заслужили этот результат. Президент клуба зашел в раздевалку, поблагодарил. Сказал, что нужно работать дальше, впереди уже чемпионат.

Тренер настраивал, что нужно было реабилитироваться после Вольфсбурга. Если кого-то бояться – можно вообще не выходить на поле. Все отдавались на 120%. Конечно, все очень довольны. Для Александрии это большой праздник – команда в Лиге Европы. Положили очки в копилку Украины в общий зачет", – цитирует Ситало Sport.ua.

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