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Ситало: не назвал бы гол Генту одним из важнейших в своей карьере

12:03 17 Читати українською
Ситало: не назвал бы гол Генту одним из важнейших в своей карьере
Артем Ситало / Getty images

Форвард Александрии Артем Ситало, который сравнял счет в матче с Гентом (1:1), поделился впечатлениями после матча Лиги Европы.

60’ Артем Ситало
 
Лоран Депуатр 6’
6’ Лоран Депуатр
60’ Артем Ситало

"Не сказал бы, что Гент чем-то удивил. Мы их разбирали, хорошо изучили и мы это показали. Могли как проиграть, так и выиграть, а ничья – закономерный результат. Гол? Не сказал, что это уже один из важнейших голов в моей карьере. Это, в целом, для всей команды важно.

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Мы заслужили этот результат. Президент клуба зашел в раздевалку, поблагодарил. Сказал, что нужно работать дальше, впереди уже чемпионат.

Тренер настраивал, что нужно было реабилитироваться после Вольфсбурга. Если кого-то бояться – можно вообще не выходить на поле. Все отдавались на 120%. Конечно, все очень довольны. Для Александрии это большой праздник – команда в Лиге Европы. Положили очки в копилку Украины в общий зачет", – цитирует Ситало Sport.ua.

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Александрия - Гент Лига Европы Александрия Александрия Артем Ситало Артем Ситало
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