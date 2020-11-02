"Папа очень хотел, чтобы я стал профессиональным футболистом, и чтобы пошел именно в Динамо. Затем он погиб. Мама отвела меня на отбор, и из пятидесяти человек взяли только меня одного и еще одного парня. Первым тренером был Валерий Николаевич Краснощек , затем – Сергей Николаевич Журавлев, и пошло-поехало.

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В Динамо больше общаюсь с Де Пеной, Микки Дуэлундом и ранее – Франом Солем. С ними легко учить английский, что потом может пригодиться при трансфере в европейский клуб.

Хотелось бы видеть себя лидером киевского Динамо. Ну, или уже поиграть в Европе, а также закрепиться в национальной сборной. Я думаю еще несколько лет поиграть в Динамо, а затем – Европа. Англия. Тогда я буду считать, что карьера футболиста удалась. За кого? За кого-то из топ-5. Если скажу Ливерпуль, а затем перейду в Челси – захейтят", – сказал Сирота в эфире FootballHub.

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