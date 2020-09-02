"В национальной команде отличный коллектив, все ребята очень хорошие. Что касается тренировочного процесса, то все очень понравилось: и подход, и индивидуальные беседы, и теория. Все классно, на высшем уровне.

Сирота покинул расположение сборной Украины – защитник Динамо присоединится к молодежке

Руслан Ротань неоднократно говорил, что молодежная сборная берет пример с национальной команды. Упражнения действительно похожи. И, насколько я успел понять по вчерашней тренировке, требования тоже похожи. Поэтому мне особенно не приходится переключаться.

В молодежке все мысли – лишь о победе в ближайших двух матчах. Положение дает о себе знать, поэтому следует исправлять ситуацию. Настроение в команде замечательное, поэтому, думаю, мы подойдем к этим поединкам в хорошей форме – и физической, и психологической. Просто нужно показывать наш футбол, в который мы умеем играть, и ничего не придумывать. У нас очень сильные ребята с технической точки зрения. Думаю, если мы сыграем организованно, то можем выиграть у Дании", – цитирует Сироту официальный сайт Динамо.

Напомним, тренерский штаб сборной Украины вызвал защитника Динамо на сбор, однако впоследствии решил, что он больше необходим молодежке.

К слову, до 3 сентября команда Ротаня будет работать в Киеве, а уже 4-го числа встретится со сборной Дании U-21 в рамках квалификации ЧЕ-2021. 8 сентября сборная Украины U-21 в Хельсинки сыграет со сверстниками из Финляндии.

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