"С кем из защитников хотел бы сыграть в паре? Лично я равняюсь на молодого футболиста Интера Алессандро Бастони. Я был бы не против сыграть с ним.

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Оценить уровень игры Динамо по 10-балльной шкале? Думаю, что где-то в районе 6-ти баллов. Мы еще далеко не все умеем и есть куда расти.

Страх перед матчами? Думаю, что переживания перед матчем – абсолютно нормальное явление у всех футболистов. Но когда ты выходишь на разминку, оно исчезает", – цитирует Сироту dynamomania.

В нынешнем сезоне УПЛ 20-летний защитник Динамо провел 6 поединков.

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