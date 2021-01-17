"Перелет был достаточно длительным – около пяти часов. Вечером по прибытии в ОАЭ у нас была тренировка, а после нее в 10 часов вечера мы уже были свободны.

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Не могу сказать, что как-то влияют ограничения из-за COVID-19. Все уже привычно. В отеле необходимо постоянно ходить в масках, а в аэропорту нужно было сначала сдать тест на коронавирус, и только потом забирать свой багаж. Поэтому мы задержались в аэропорту примерно на полчаса дольше, чем обычно.

На сборах всегда тяжело. Но мы отдыхали две недели, а потом работали по индивидуальной программе. Поэтому до начала сборов уже подходили плюс-минус подготовленными.

Сегодня было сказано, что мы будем больше работать над началом атаки от защитников, потому что в этом компоненте у нас было много ошибок. Мирча Луческу на каждой тренировке может привести новый пример, поэтому мы учимся", – цитирует Сироту официальный сайт Динамо.

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