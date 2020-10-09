"Очень неприятное поражение было в первом круге, поэтому в Киеве мы должны взять реванш.

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У нас хоть и маленькие, но шансы на выход есть. Это сборная, здесь собраны самые лучшие. И чтобы доказать, что мы достойны здесь играть, мы должны выигрывать каждый матч", – сказал Александр Сирота в комментарии ТК Футбол.

Напомним, в первом круге румыны победили со счетом 3:0. Сегодня, 9 октября, сборная Украины U-21 снова будет противостоять сверстникам из Румынии. Матч состоится на Оболонь-Арене. Начало в 18:30.

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