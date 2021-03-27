"Игра с Францией уже в прошлом. Сейчас готовимся к Финляндии. Каждый соперник играет по-разному, и мы подстраиваемся.

Маркевич: Украина должна обыгрывать Финляндию и Казахстан

Настроение, конечно, боевое. В сборной так всегда. Я здесь уже второй раз. В сборной Украины идеальная атмосфера, все ребята прекрасно общаются друг с другом, поэтому все супер. Финляндия – непростая команда, будем биться до конца. Мы это знаем и готовимся", – признался Сирота в комментарии пресс-службе УАФ.

Напомним, уже завтра, 28 марта, подопечных Шевченко ожидает противостояние с Финляндией, стартовый свисток на НСК Олимпийский прозвучит в 21:45.

ЧС-2022: Франція спробує не відпустити Україну, кавказький вояж Іспанії, битви лідерів груп – фішки другого туру відбору