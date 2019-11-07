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Сирота о Луише Каштру: Нужно иметь большой талант, чтобы так развалить Шахтер

13:49 126 Читати українською
Сирота о Луише Каштру: Нужно иметь большой талант, чтобы так развалить Шахтер
Святослав Сирота / Фото из открытых источников

Экс-президент ПФЛ и бывший вратарь киевского Динамо Святослав Сирота раскритиковал тренерскую деятельность Луиша Каштру в донецком Шахтере.

"Как болельщик Динамо Киев, я очень счастлив летним выбором тренера в Шахтере. Так удачно развалить команду за несколько месяцев, имея столько игроков высокого уровня, это надо иметь большой талант. Сергей Анатольевич (Палкин – прим.), низкий вам поклон и благодарность от меня и всех моих друзей.
P. S. Пятов – мегакруто!", – написал Сирота на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, вчера, 6 ноября, Шахтер в дополнительное время спас ничью в матче 4-го тура Лиги чемпионов против Динамо Загреб (3:3).

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Шахтер Шахтер Святослав Сирота Луиш Каштру Луиш Каштру
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